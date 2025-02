Neujahrsempfang im Kleinen Wiesental: Zwei Konflikt-Themen und viel Positives

Vorbild Raich

Anlass zur Hoffnung gebe auch die Gastronomie, die zuletzt durch Erweiterungspläne der Sennhütte in Schwand positiv von sich reden machte. Direkt seinen Amtskollegen Philipp Lotter aus Hausen ansprechend, meinte Schönbett: „So was wie die Metzgete in Raich kriegst Du in Hausen nicht.“ Gelächter im Saal. Auf der Haben-Seite stehen auch das Dorfgemeinschaftshaus in Wieslet sowie mehrere Photovoltaikanlagen und Wärmeverbünde im ganzen Tal.