Neujahrsempfang in Brombach: Herzog: Räume für Arztpraxis auf Fabric-Areal

Die Ortsvorsteherin hieß die neue Rektorin der Hellbergschule Anja Hanke willkommen. Sie hoffe, dass in ihrer Amtszeit über die Zukunft der Schule entschieden und die Gebäude saniert werden.

Anbindung des Klinikums

Als „spannendes“ Thema für 2025 nannte Herzog das Zentralklinikum. Sie freute sich, dass die Stadt die Anbindung des Klinikums 2025 zum Topthema machen will. „Das wird aber auch Zeit“, sagte sie unter Gelächter der Zuhörer und mahnte schnelle Lösungen für Shuttlebus und Parkhaus an. Falls die gemeinsame Feuerwache Nord für Brombach, Haagen und Hauingen nicht komme, müsse in die bestehenden Gerätehäuser auch nach dem Bau eines zweiten Rettungswegs in Brombach weiter investiert werden, mahnte sie.

Die Leistungsschau

Am 25. Mail 2025 soll in Brombach seit elf Jahren wieder eine Leistungsschau stattfinden, zu der die Ortsvorsteherin Vereine, Einzelhändler und alle anderen Akteure einlud.

Auch den Neujahrsempfang gestalteten neben dem Team des Werkraums Schöpflin Ehrenamtliche mit: Das Jugendensemble des Musikvereins mit Dirigentin Alexandra Walter unterhielt mit schwungvoller Musik von Gospel bis Gershwin. Der Ortschaftsrat sorgte für das Büffet.