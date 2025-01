Im Zeichen des Kennenlernens stand der Eichsler Neujahrsempfang am Sonntag im Gemeindezentrum. Ortsvorsteher Stefan Eckert bekräftigte, dass es gut sei, wenn Neubürger und Alteingesessene miteinander zwanglos ins Gespräch kämen. „Wenn Sie kennenlernen, was in Eichsel so alles geboten wird! Wir haben nämlich ein breites Angebot, in unserem Dorf ist was los“.