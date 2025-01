Neujahrsempfang in Friedlingen: Temperamentvoll ins Jahr gestartet

Planungen für das ESC

Eine besondere Erwähnung wert war ihm das Eurovision Song Festival (ESC) in Basel, parallel zu dem im nördlicher gelegenen Teil des Rheinparks mit einer Open-Air-Bühne dessen Weiler Pendant als großes Fest steigen soll. Auch Misstände wie den vielen Müll im Stadtteil und das Fehlen einer Postfiliale sparte Rühle nicht aus. „Wir drängen darauf, dass eine Post-Filiale nach Friedlingen kommt“, machte er deutlich. Zehn Jahre Tram 8 in Weil am Rhein sowie zehn Jahre Stadtteilverein seien indessen Anlässe zum Feiern.

Neue, junge Gesichter im Vorstand

„Um ein Hotelzimmer braucht man sich gar nicht mehr bemühen“, bemerkte Hentschel mit Blick auf die stark gestiegenen Preise während des ESC-Festivals, auch in Weiler Hotels. „Das macht aber nichts, wir wohnen ja hier.“ Anhand eines bebilderten Vortrags mit Zeitungsausschnitten ließen Alev Kahraman und er das Vereinsjahr Revue passieren (wir berichteten) und stellten Pauline Siebert (Kassiererin) und Melda Sarli (Jugendkoordinatorin, Social-Media-Bauftragte) als neue Vorstandsmitglieder vor. Dem Vortand gehören außer den bereits Genannten auch Zerrin Akkan, Sandra Guder-Dupont und Angelika Schilling an. Zum Stammtisch des Stadtteilvereins, immer am ersten Montag im Monat, seien alle herzlich willkommen, gaben die beiden Vorsitzenden den Anwesenden mit.

Empfangsabend endet spät

Mit „Fly me to the Moon“, lenkte Bonds Bigband hinüber zum geselligen Teil des Abends, draußen am reich bestückten Büffet.