Neujahrsempfang: Was ein gutes Dorfleben ausmacht

Gleich zu Beginn der auf Alemannisch geschriebenen Zeilen, bekennt sich Rösch zum Dorfleben: „Dört, wo me d’Nochberslüt no chennt, nüt anenander dure rennt“. Und Maier gab bekannt, das Ötlingen derzeit 751 Einwohner hat, davon sind 375 weiblich und 376 männlich. 52 Menschen sind Ausländer. Ob er als Schwabe dazu zähle, habe er nicht erforscht, so Maier. Neun Geburten stehen dreizehn Todesfälle gegenüber. Angesichts der hohen Sterberate sei die Sorge um das sich füllende Urnenfeld nicht unbegründet.