Neujahrskonzert mit Avi Avital: Rheinfelden startet ins Klassik-Jahr

Weitere Konzerte

Einen weiteren Höhepunkt in der dieses Jahr vierteiligen Reihe „Klassik in Rheinfelden“ verspricht im Spätsommer das Konzert „Transkulturalität, Poesie und Parallelen am 12. September, 20 Uhr, im Dietschy-Saal im Haus Salmegg. Bei diesem Konzert vereint das „Quantara Trio“ klassische, traditionelle und zeitgenössische Klänge und fusioniert arabische, sephardische und europäische Melodien zu einem harmonischen Klangraum.