Neun Stationen in Steinen Lebendiger Osterweg lockt vielen Besucher an

Abendmahl und Urteil

An neun Stationen konnte sie die Ostergeschichte nacherleben, heißt es in einer Mitteilung der AB-Gemeinde. So gab es die Möglichkeit, sich die Füße waschen zu lassen. Beim letzten Abendmahl wurden Traubensaft und Brot geteilt. Die Szene, in der Pontius Pilatus Jesus verurteilte, wurde als Theaterstück vorgespielt.

In einem dunklen Zelt konnten die Besucher nacherleben, wie sich die Jünger Jesu an einem geheimen Ort versteckt hielten. Bei der letzten Station wurde die Auferstehung von Jesus mit Mathias Burger an der Gitarre und Annika Götz (Gesang) gefeiert.