Neunfaches «Hurra»: Dänisches Parlament begrüßt neuen König Frederik

Kopenhagen - Dänemarks neues Staatsoberhaupt Frederik X. (55) ist am Tag nach dem Thronwechsel vom Parlament in seinem neuen Amt begrüßt worden. Erstmals in seiner neuen Rolle besuchte der König am Montag das Folketinget in Kopenhagen, das auf den Ausruf "Lang lebe Seine Majestät König Frederik X." durch Parlamentspräsident Søren Gade feierlich mit einem einstimmigen neunfachen "Hurra!" antwortete.