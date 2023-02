Neuseeland Zyklon "Gabrielle": Popstar Lorde verschiebt Konzerte

Auckland - Die neuseeländische Popsängerin Lorde ("Royals") hat wegen der schweren Verwüstungen durch Zyklon "Gabrielle" in ihrer Heimat zwei geplante Konzerte in der Region Hawke's Bay verschoben. Die Weinregion auf der Nordinsel ist von den Folgen der Unwetter ganz besonders betroffen. Mindestens elf Menschen kamen durch den tropischen Sturm ums Leben, die Schäden sind riesig. "Es tut mir so leid, dass ihr das durchmachen müsst", zitierte die Zeitung "New Zealand Herald" am Montag aus einer Mitteilung der 26-Jährigen.