Neuvorstellung Herten in Wort und Bild

Die „Sammlung“ bietet den Lesern in Kurzform einen Überblick der im Laufe von Jahrzehnten erarbeiteten und veröffentlichten Beiträge über Herten. Nicht alle dieser Quellen seien noch frei zugänglich, schreibt Winkler in seinem Vorwort. Dennoch seien sie es wert, dass sie unvergessen bleiben wie eben auch die Geschichte eines Dorfes wie Herten. Weiter geht Winkler darauf ein, dass die „Sammlung“ zum großen Teil direkt aus Büchern und Broschüren, oft ausschnittsweise und durch eigene Textbeiträge und Fotos ergänzt wurde. Dies sei allerdings bewusst nicht aktuell und nicht auf die Gegenwart bezogen worden. Besondere Dankesworte richtete er an die Autoren und Herausgeber für die Nachdruckgenehmigung für die „Sammlung“.

Erinnerungen wecken

„Eigentlich wollte ich die Sammlung gar nicht veröffentlichen. Freunde von mir haben mich aber dazu gedrängt, als sie das Werk zum ersten Mal gesehen hatten“, berichtet Winkler über seine neueste Veröffentlichung.