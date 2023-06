New York - Indiens Premierminister Narendra Modi hat bei den Vereinten Nationen in New York zusammen mit Hunderten Menschen Yoga praktiziert. Anlässlich des Welt-Yoga-Tages nahm Modi am Mittwoch auf einem Rasen vor dem UN-Hauptquartier am East River im Westen Manhattans auf einer gelben Matte an einem rund halbstündigen Yoga-Kurs teil. "Es ist wunderbar zu sehen, dass die ganze Welt durch Yoga zusammenkommt", sagte Modi vorab. "Yoga vereint."