Newcomerin: Nina Chuba und der Druck vor dem zweiten Album

"Ein Datum habe ich noch nicht. Ich habe einen groben Zeitraum, aber ich möchte jetzt noch gar nicht so richtig was rausgeben, weil ich mich selber nicht unter Druck setzen möchte", sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Mein Album braucht so lange, wie es braucht. Ich möchte, dass es gut wird. Und wenn es dadurch etwas länger dauert, dann ist es so." Deshalb will die Wahl-Berlinerin erst einmal einzelne Songs veröffentlichen. "Und dann irgendwann nächstes Jahr wird das Album erscheinen."

"Will einfach, dass ich zu hundert Prozent dahinter stehen kann"

Sie spüre dabei durchaus, dass der Druck wegen des zweiten Albums gestiegen sei. "Der Druck ist größer, weil davor ja kein richtiger Druck da war. Davor musste man ja niemandem was beweisen oder man hatte niemanden, der etwas von einem erwartet hat." Das sei jetzt logischerweise anders. "Man will natürlich seinen Platz irgendwie behalten." Das werde nicht leicht. Aber: "Ich geb' einfach mein Bestes."