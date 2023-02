NFL Deutsche NFL-Profis tippen auf Super-Bowl-Sieg der Eagles

Johnson argumentierte etwas mehr aus dem Bauch heraus - und mit seinen Prinzipien. "Ich kann nicht Mannschaften anfeuern, die in meiner Divison sind oder gegen die man öfter spielt", sagte der Stuttgarter, der zuletzt für die Las Vegas Raiders aktiv war und deswegen nicht für die Kansas City Chiefs sein will. Aber auch sonst halte er die Eagles "für einen ganz sicheren Tipp. Die haben zwar nicht so viel Playoff-Erfahrung hinten raus, aber die wurden auch ein bisschen respektlos behandelt in der Saison, von mir auch. Ich hatte die nicht so auf dem Schirm, weil ich mich in der NFC auch nicht so gut auskenne. Sie haben aber in den letzten Spielen schon recht deutlich besser gespielt", sagte Johnson.