NFL Die Eagles sind zurück im Super Bowl: 55:23 gegen Commanders

Philadelphia - Die Philadelphia Eagles stehen nach einem dominanten Sieg gegen die Washington Commanders erneut im Super Bowl. Beim 55:23 im Finale der NFC überragte Runningback Saquon Barkley mit zwei Touchdowns in den beiden ersten Angriffen der Eagles sowie einem weiteren im Schlussviertel. Sein Quarterback Jalen Hurts kam ebenfalls auf drei eigene Touchdowns. Für die Eagles ist es die zweite Teilnahme am Super Bowl in den vergangenen drei Jahren. 2023 unterlag das Team den Kansas City Chiefs. Zu diesem Duell könnte es auch am 9. Februar in New Orleans kommen. Die Chiefs, der Titelverteidiger, treffen im Finale der AFC auf die Buffalo Bills.