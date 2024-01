NFL: Eisiger Playoff-Start: Chiefs gegen Miami bei minus 20 Grad

Duell in Frankfurt ging an die Chiefs

Das ist auch besser so - im American Football gehören Kansas City und Miami schließlich zu den besten und spektakulärsten Teams der NFL. Chiefs-Quarterback Mahomes erlebt zwar statistisch eine seiner schwächsten Spielzeiten, ist in entscheidenden Momenten aber nach wie vor ein herausragender Ballverteiler. Zusammen mit seinem Tight End Kelce - dessen Liaison mit Sängerin Taylor Swift monatelang sowohl die American-Football- als auch die Popwelt begeisterte - ist Mahomes für jeden Gegner brandgefährlich.

Zudem sprang in dieser Saison oft die Chiefs-Defensive in die Bresche - unter anderem beim ersten Duell der zwei Teams im November, als Kansas City das Deutschland-Gastspiel in Frankfurt mit 21:14 gegen die Dolphins gewann.

Fokus auf Rückkehrer Hill

So begeistert Spieler, Funktionäre und Fans damals in Hessen waren - viele bedauerten, dass Miamis Wide Receiver Tyreek Hill in Deutschland und nicht in Kansas City auf die Chiefs traf. Der 29-Jährige ist der beste Passempfänger der Liga und war vor der Saison just von den Chiefs zu den Dolphins gewechselt - seine verspätete Rückkehr nun ins Arrowhead-Stadion wird mit Spannung erwartet.

Der pfeilschnelle Footballer soll der Erfolgsfaktor werden für die Gäste. Die Dolphins wissen zudem in Jaylen Waddle einen weiteren starken Wide Receiver und Raheem Mostert als beeindruckenden Runnigback, also Ballträger, in ihren Reihen.

Knapp 30 Punkte pro Spiel erzielten die Dolphins in der Hauptrunde und waren in der Statistik damit das zweitbeste Team. Zum Vergleich: Die Chiefs kommen nur auf knapp 22 Zähler - haben dafür aber weniger Punkte zugelassen (17,3) als die Dolphins (23). Diese Werte zählen am Wochenende freilich nicht mehr - wenn es raus geht in die Kälte.