American Football "Ich liebe Euch alle" - Superstar Brady beendet Karriere

Sein Rekord wird noch auf Jahre bleiben

US-Medien hatten zuletzt bereits über das Karriereende spekuliert, aber auch ein Wechsel zu einem anderen Team schien möglich. Der erhoffte achte Super-Bowl-Triumph bleibt Brady nun verwehrt, seine sieben Ringe für sechs Siege mit den New England Patriots und den einen mit den Tampa Bay Buccaneers im Februar 2021 sind aber ohnehin schon Rekord und werden es noch auf Jahre bleiben - kein anderer noch aktiver Profi in der NFL kommt auf mehr als drei.

Die Fans, die beim NFL-Gastspiel in München im November in der Allianz Arena waren, zählen weltweit nun zu den letzten, die Brady als aktiven Profi haben spielen sehen. Dass es dazu überhaupt die Gelegenheit geben würde, war noch im Februar 2022 undenkbar.

Denn schon vor knapp einem Jahr hatte sich Brady von seiner aktiven Karriere verabschiedet und unzählige Huldigungen ehemaliger Mitspieler, Gegner und Sport-Größen ausgelöst. Daran wird sich auch dieses Mal nichts ändern, auch die insgesamt enttäuschende Saison der Bucs mit acht Siegen und neun Niederlagen nicht. Öfter verloren als gewonnen hatte Brady nach Angaben von US-Medien zwar noch nie zuvor als Footballer - auch am College und der High School nicht - seinem Status als Legende seines Sports aber kann dieser letzte Eindruck nichts anhaben.

Brady prägte seinen Sport wie kein anderer

In die Annalen des Sports geht Brady als einer der Besten ein, sein Vermächtnis wird noch Generationen überdauern. Der "G.O.A.T", der Größte aller Zeiten, hinterlässt eine Karrierestatistik, die so schnell wohl niemand überbieten wird: Sieben Super-Bowl-Triumphe, niemand sonst kommt auf mehr als fünf, dazu unter anderem die Rekorde für die Yards durch Pässe (89 214) und Touchdowns (649), die meisten Siege in Hauptrunden-Spielen (251) und in Playoff-Partien (35) sowie Yards in einem Super Bowl (505). Brady prägte seinen Sport wie kein anderer und stieg dadurch nicht nur zum Multi-Millionär auf, sondern auch zu einer der Sport-Ikonen der USA.

Während es in der NBA eine leidenschaftliche Debatte darüber gibt, ob Michael Jordan oder LeBron James der beste Basketball-Spieler der Geschichte ist, stellt sich diese Frage in der NFL im Prinzip nicht.

Dabei waren Bradys Weg in der Liga alles andere als vorgezeichnet - im Jahr 2000 wurde er beim Draft erst in der sechsten Runde als Nummer 199 gezogen. Am Ende seiner famosen Laufbahn stand "TB12" nun zehnmal im Super-Bowl-Finale und wurde fünfmal zum Super-Bowl- und dreimal zum NFL-MVP (wertvollster Spieler) gewählt.

Die Disziplin sich selbst gegenüber und das hohe Engagement für seinen Sport, für das Brady bekannt ist, hat allerdings auch einen hohen Preis gekostet: Seine Ehe mit dem brasilianischen Topmodel Giselle Bündchen überlebte den Rücktritt vom Rücktritt nicht. Beide haben zwei gemeinsame Kinder, aus einer früheren Beziehung hat Brady zudem noch einen Sohn.