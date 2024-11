NFL: Zwei Touchdowns für St. Brown, neunter Sieg für die Lions

Detroit - Amon-Ra St. Brown hat in der NFL zwei weitere Touchdowns erzielt und mit den Detroit Lions die Ansprüche auf eine Super-Bowl-Teilnahme erneut untermauert. Beim überlegenen 52:6 gegen die überforderten Jacksonville Jaguars war St. Brown im achten Spiel in Serie erfolgreich - beim zugleich achten Sieg der Lions in Serie. Kein Team in der National Football League ist derzeit so gut in Form. St. Brown fing alle elf zu ihm geworfenen Bälle und beendete die Partie mit 161 Yards Raumgewinn nach Pässen. Kein Team erzielte in dieser Saison bislang mehr Punkte in einer Partie als die Lions.