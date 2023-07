Nibelungen-Festspiele Helden wie wir - "Brynhild" in Worms

Zehn Tonnen feinkörniger Sand sind auf der lilafarbenen Bühne verteilt. Baumstämme liegen herum, Treppen führen ins Nichts. Wüstenlandschaft, Endzeitstimmung. Doch das Theaterstück beginnt als Film. Auf einer 56 Quadratmeter großen Leinwand ist zu sehen, wie Sigurd den Drachen Fafnir tötet - gespielt von Ralf Moeller ("Gladiator"). "Time to die" röchelt der Recke aus Recklinghausen in die Kamera. Es ist eine Schlüsselszene, denn es ist kein heldenhafter Kampf. Der Sieg über den Drachen in Menschengestalt entpuppt sich als erste von Sigurds vielen Niederlagen an diesem heißen Sommerabend.

Ein buntes Panoptikum

Regisseurin Pınar Karabulut inszeniert "Brynhild" als comichafte Variation des historischen Stoffs. Ein buntes Panoptikum an Figuren stolpert durch das mittelalterliche Epos: Wer sind wir - und wenn ja, warum? Auf dem Weg zur Antwort findet das Ensemble in einer der ältesten Städte Deutschlands in dem knapp dreistündigen Spektakel bloß weitere Fragen - und immer wieder Gewalt. Vor den Augen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius auf der Tribüne sind Assoziationen mit dem Ukraine-Krieg kaum zu vermeiden. Der Samstag nach der Premiere ist der 500. Tag des russischen Angriffskrieges.