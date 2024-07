Nicht nur Wagner in Bayreuth? Debatte um Wagners Sonderstellung vor Bayreuther Festspielen

Welche Konsequenzen der Denkanstoß von Roth auf die künftigen Festspiele haben könnte - und ob er überhaupt welche hat, ist also völlig offen. In diesem Jahr aber springt die Grünen-Politikerin mit ihrer Forderung gewissermaßen ein für den traditionellen Festspiel-Eklat um Ausfälle, kurzfristige Absagen oder was sonst noch so los war in den vergangenen Jahren in Bayreuth.

Katharina Wagner mit Rückenwind und neuem Vertrag

Denn ansonsten war es - von schon etwas länger zurückliegenden Protesten um Einsparungen beim Chor abgesehen - auffällig ruhig auf dem Grünen Hügel. Festspielchefin Katharina Wagner geht mit Rückenwind und einem jüngst verlängerten Vertrag in der Tasche in das Opernspektakel und weitere Jahre als Herrscherin des Hügels - und hat in diesem Jahr so viele Frauen an prominenter Stelle dabei wie noch nie: gleich drei Dirigentinnen führen das Orchester in diesem Jahr. Erstmals gibt es damit mehr Frauen als Männer am Pult im berüchtigten Bayreuther Orchestergraben.

Simone Young als "Ring"-Dirigentin

Für das vierteilige Mammutwerk "Der Ring des Nibelungen" gelang es Katharina Wagner, Simone Young als Dirigentin zu gewinnen: Die Australierin gilt als versierte Wagner-Kennerin. Dass sie nun in Bayreuth den "Ring" leitet, ist nur folgerichtig. Möglicherweise dämpft Youngs zu erwartende Souveränität auch die Buhrufe für das Regie-Konzept von Valentin Schwarz, die es in den vergangenen Jahren stets zuverlässig gab.