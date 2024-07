Niederlage im EM-Finale Kanes Titel-Trauma verlängert Englands Warten auf Erlösung

Pläne der neuen Labour-Regierung für eine Siegesparade der Three Lions in der Hauptstadt London am Dienstag, von denen die "Times" berichtet hatte, konnten in der Schublade bleiben. Die Hoffnungen der Engländer auf einen vom fußballbegeisterten Premierminister Keir Starmer extra ausgerufenen Feiertag blieben unerfüllt. Der Fußball wird wieder nicht nach Hause kommen, die Prophezeiung im Song "Three Lions" ("Football's Coming Home") klingt inzwischen fast wie Hohn.

Englands Fluch ist auch Kanes Fluch

Der Applaus der Hotel-Angestellten, die beim Verlassen des Teamquartiers am Montag in Berlin für die Vizeeuropameister Spalier standen, konnte Kane nicht trösten. Die gut gemeinte Aufforderung von König Charles III., "den Kopf hochzuhalten", eher auch nicht. Und schon gar nicht der Titel des besten EM-Torjägers, den er sich mit fünf anderen Dreifach-Torschützen teilt. Der Stürmerstar wollte in seiner Wahlheimat endlich den persönlichen Titelfluch und den seines Landes beenden - doch stattdessen hat er ihn nur verlängert.

Weil Kane die Three Lions schon im verlorenen EM-Endspiel vor drei Jahren im heimischen Wembley-Stadion gegen Italien angeführt und in seiner Karriere noch keinen Mannschaftstitel gewonnen hat, wird dessen Sieger-Gen ungeniert infrage gestellt. "Der Fluch von Harry Kane" (beIN Sports), "Harry Kanes qualvolle Suche" (Sun), "Harry Kane macht eine traurige Figur" (Guardian) - die englischen Medien nahmen wenig Rücksicht auf den Bayern-Profi. "The Guardian" stichelte gar: "Der Kapitän agierte bei seiner Auswechslung zielstrebiger als zu jedem anderen Zeitpunkt des Abends."