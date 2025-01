Mit einem Großaufgebot an Beamten patrouillierte die Polizei in dem Viertel, ein Hubschrauber hing in der Luft. Polizisten sprachen zahlreiche junge Männer an, die dem von der Videoüberwachung mehrfach erfassten mutmaßlichen Täter ähnelten - darunter am Donnerstagabend in einem Supermarkt auch den späteren Festgenommenen, der sich zu dem Moment vollkommen ruhig verhielt. "Wahrscheinlich war er dort einfach zum Einkaufen", sagte Westerbeke.