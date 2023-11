Niedersachsen: Tödlicher Unfall in Delmenhorst - Fahndung nach dunklem SUV

Delmenhorst - Nach dem tödlichen Unfall in Delmenhorst wollen die Ermittler über einen abgerissenen Außenspiegel den Unfallwagen ausfindig machen. Der Fahrer oder die Fahrerin war am Sonntagabend nach dem Aufprall in einem Delmenhorster Wohnviertel geflohen, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Für den 58 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät.