Niedersachsen Erste Proteste gegen AfD-Parteitag verlaufen friedlich

Nachrichten-Ticker

04:44 Bis in die Nacht Ringen im Senat um US-Steuerreform

Washington - Die Abstimmung im US-Senat über eine umfassende Steuerreform hat sich weiter verzögert. Es wurde immer noch über Änderungen an der Vorlage debattiert. Da das Abgeordnetenhaus bereits einen eigenen Entwurf verabschiedet hatte, müsste auch noch der Vermittlungsausschuss eingeschaltet werden, um beide Vorlagen unter einen Hut bringen. Nach der erwarteten Zustimmung im Senat sind die Chancen, dass US-Präsident Donald Trump bald ein Gesetz unterzeichnen kann, aber groß. Es wäre sein bisher größer innenpolitischer Erfolg.

04:43 Erste Proteste gegen AfD-Parteitag verlaufen friedlich

Hannover - Etwa tausend Menschen haben am Abend in Hannover weitgehend friedlich gegen den AfD-Bundesparteitag demonstriert. Unter dem Motto "Keine Angst für niemand" zogen sie begleitet von zahlreichen Polizisten durch die Innenstadt. Einem Polizeisprecher zufolge kam es zunächst zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Einige Demonstranten zündeten Pyrotechnik. Auch in der Nacht blieb es laut Polizei friedlich. Die größten Demonstrationszüge sind für heute angekündigt, wenn auch das Treffen der rechten Partei beginnt.

04:43 Hersteller nun doch für Nährstoff-Ampel auf der Verpackung

Brüssel - Sechs große Lebensmittelhersteller haben für Dickmacher wie Zucker oder Fett eine neue Kennzeichnung in Ampelfarben auf Verpackungen vorgeschlagen. Ziel sei ein einheitliches System in ganz Europa, erklärte der Hersteller Mondelez der Deutschen Presse-Agentur. Vor wenigen Jahren wehrte sich die Industrie noch heftig gegen die Einführung einer Lebensmittelampel, wie sie in Großbritannien verwendet wird. Nun schlugen Mondelez, Coca-Cola, Mars, Nestlé, Pepsi und Unilever ein "weiterentwickeltes" System vor. Verbraucherschützer kritisieren es als irreführend.

03:52 Hawaii führt Warnung vor Atomangriff wieder ein

Honolulu - Der US-Bundesstaat Hawaii hat erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges wieder Sirenen getestet, die vor einem atomaren Angriff warnen sollen. Vor dem Hintergrund einer möglichen Bedrohung durch Nordkorea hatte der Pazifik-Staat diese Maßnahme zuvor angekündigt, um Hawaiis Einwohner so für einen Ernstfall zu sensibilisieren. Pjöngjang hatte in den vergangenen Monaten mehrfach gedroht, US-Gebiet zu attackieren.

03:50 Ex-CDU-Größen fordern schärferes Profil der Partei

Berlin - Mehrere ehemals führende Christdemokraten haben mit dem Wahlkampf unter Kanzlerin Angela Merkel abgerechnet und ein schärferes Profil der Partei gefordert. Nordrhein-Westfalens Ex-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers sagte im ZDF-"heute journal" über die Strategie der Demobilisierung, also den Versuch, sich eine Mehrheit durch "Einschläfern" vieler Wähler zu sichern: "Das war immer schon undemokratisch." Hamburgs Ex-Bürgermeister Ole von Beust sagte: Auch in der Mittelschicht gebe es Sorgen, Abstiegsängste. Man könne nicht alles verdecken mit: "Uns geht's so gut wie noch nie."