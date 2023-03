Niedersachsen Mordverdächtiger im Fall Bramsche in U-Haft

Gegen den 20-jährigen Deutschen war am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der junge Mann schweige weiterhin zu den Vorwürfen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die 19-Jährige aus dem Landkreis Osnabrück war am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt auf einer Wiese an der Schützenhalle in Bramsche-Pente gefunden worden. Sie war wie ihr mutmaßlicher Mörder zuvor Gast einer Geburtstagsparty in der Halle gewesen.

Beide sollen sich zuvor gekannt haben. "Wir wissen nicht, wann sie sich kennengelernt haben", sagte Retemeyer. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler auch von einem Sexualverbrechen aus. Der Verdächtige ist laut Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft.