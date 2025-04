Europas größter Autobauer: VW-Konzerngewinn bricht im ersten Quartal um 41 Prozent ein

Lörracher Schulkindbetreuung Wo Schulkinder künftig einen schönen Platz finden

Die Schulkindbetreuung der Hellbergschule erfährt eine deutliche Aufwertung. Es gibt neue Räume an der Albertusstraße in Brombach. Zugleich blickt auch der OB auf den Schulentwicklungsprozess in der Stadt.