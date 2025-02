Nikita Müller im Burghof Lörrach: Schwarzer Humor zwischen den Welten

In Russland Deutsche, in Deutschland Russen

Es ist eine Blase, in die Nikita Miller entführt, fernab der bitteren Realität in der jetzigen Ukraine. Klein-Nikita kommt als Fünfjähriger nach Deutschland und erfährt schon im Sandkasten Ausgrenzung. Da hilft auch die Beteuerung der Mutter nicht: „Wir sind Deutsche.“ In Russland waren sie Deutsche, aber hier sind sie Russen. Den ersten tosenden Applaus fährt Miller ein, als er seinen Vater zur Mutter sagen lässt: „Ich trinke Bier, Du benutzt Make-Up; wir haben alle unsere Art, der Realität zu entkommen.“

„Das Land, in dem die Menschen glücklich sind“

Nikita Miller reibt sich genüsslich die Hände, an deren Fingern protzige Ringe bis in die letzte Reihe des Burghofs funkeln. Einschneidend ist für den Jungen, dass die Eltern beschließen: „Wir ziehen in das Land, in dem die Menschen glücklich sind.“ Das soll Deutschland sein. Miller hat seine eigene Sicht: „Laut Umfragen leben die glücklichsten Menschen in Nordkorea.“ Und die Deutschen kennen angeblich nur zwei Zustände: „den Beschwerdebrief und Weltkriege“. Trotzdem wird der Sowjetunion der Rücken gekehrt. „In Deutschland müssen wir GEZ bezahlen, auch wenn wir keinen Fernseher haben. Das ist ja das Verrückte.“