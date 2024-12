Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse bei der ersten Aktion hat sich das Alemannen Chapter entschlossen, einen erneuten „Nikolaus-Run“ zu veranstalten. Mit viel Enthusiasmus und sieben liebevoll geschmückten Motorrädern machten sich Mitglieder auf den Weg nach Lörrach, verkleidet als Weihnachtsmänner, heißt es in einer Mitteilung. Beim Besuch auf dem Weihnachtsmarkt verteilten sie Nikoläuse aus Schokolade an die Kinder, was nicht nur für leuchtende Augen sorgte, sondern auch eine Gelegenheit darstellte, Spenden für den Verein „Chinderlache“ zu sammeln. Insgesamt wurden stolze Beträge zusammengetragen, um wiederholt bedürftigen Kindern in der Region zu helfen, heißt es. Anschließend zog die Gruppe weiter nach Binzen zum Engelimärt.