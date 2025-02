Noch Beratungsbedarf im Lörracher Ratsrund: Der Jugendschutz soll starke Beachtung finden

Fachbereichsleiterin Ilona Oswald schilderte, dass auch die IGTS-Spitze an der langfristig festgezurrten Sportförderung interessiert ist, was mit der Vereinbarung auch erfolge. Die Förderantrags-Unterlagen müssten zudem nicht mehr durch die Interessengemeinschaft in Papierform gesammelt und der Stadt so zur Prüfung übergeben werden, sondern die Vereine würden direkt digital beantragen. Hier biete die Stadt Unterstützung bei der Prüfung der Vollständigkeit. Die Verteilung der Zuschüsse bleibe in bewährter Form bei der IGTS.

Der Jugendschutz

Im Zuge der neuen Leistungsvereinbarung wurde direkt die Ausweitung des Kinder- und Jugendschutzes mit berücksichtigt. Laut Patrick Scheller aus dem Fachbereich Bildung/Soziales/Sport sei es „unerlässlich, dass wir uns dem Thema stellen“. Hilfestellung biete der Badische Sportbund, es gebe auch eine Frist von zwei Jahren. „Die Zeiten sind so, dass wir es brauchen“, wissen Scheller und Oswald um in Deutschland immer mal wieder öffentlich gewordene Missbrauchsfälle, die verhindert werden sollen.