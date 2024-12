Nominierung Gislason setzt bei Handball-WM auf Olympia-Helden

"Unsere Mannschaft ist deutlich näher an die Weltspitze herangerückt. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir dazugelernt haben und die Leistung von Olympia bestätigen", sagte Gislason bei der Vorstellung des Kaders in Dortmund und forderte für die Titelkämpfe vom 14. Januar bis 2. Februar: "Wir dürfen jetzt nicht denken, dass es leichter wird, sonst werden wir wieder überholt."

Minimalziel ist das WM-Viertelfinale

Angeführt wird der Kader für die Endrunde in Dänemark, Kroatien und Norwegen von Kapitän Johannes Golla und Torwart-Routinier Andreas Wolff. Mindestziel des Olympia-Zweiten ist das Viertelfinale. "Wir haben ein schlagkräftiges Aufgebot zusammen, mit dem wir am 3. Januar in die Vorbereitung starten werden und bei der WM angreifen wollen", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.