Nominierungen Europäischer Filmpreis: Chancen für Franz Rogowski

Als bester Spielfilm sind fünf Titel nominiert. In "The Father" spielt Anthony Hopkins einen Mann, der an Demenz erkrankt ist - der Oscar-Preisträger ist auch als bester Schauspieler vorgeschlagen. Im Rennen ist außerdem der Film "Titane" der Regisseurin Julia Ducournau. Der Horrorfilm hatte in diesem Jahr bei den Filmfestspielen Cannes die Goldene Palme gewonnen.

Außerdem nominiert sind das Drama "Quo Vadis, Aida?" von Jasmila Žbanić über das Massaker in Srebrenica, der Film "Compartment No. 6" des finnischen Regisseurs Juho Kuosmanen über eine Zugreise sowie "The Hand of God" von Paolo Sorrentino. Der Italiener erzählt darin von einer Jugend im Neapel der 1980er Jahre.

Im vergangenen Jahr war die Tragikomödie "Der Rausch" von Thomas Vinterberg als bester europäischer Spielfilm ausgezeichnet worden. In der Geschichte testen mehrere Männer die Grenzen des Alkoholkonsums aus. Die deutsche Schauspielerin Paula Beer gewann damals eine Auszeichnung als beste Darstellerin - für ihre Rolle der mysteriösen Undine im gleichnamigen Film von Christian Petzold.

Damals wurden die Gewinnerinnen und Gewinner in mehreren Onlineschalten bekanntgegeben. Grund dafür war die Pandemie. Diesmal ist wieder eine Verleihung geplant, allerdings unter Auflagen. Details, wie der Abend in Berlin genau aussehen soll, sollen noch bekanntgegeben werden. Zuletzt sind die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Deutschland wieder stark gestiegen.

