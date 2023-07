Nominierungen "Succession" und "The Last of Us" Favoriten bei den Emmys

Los Angeles (dpa) - Die Mediensatire "Succession" und die postapokalyptische Serie "The Last of Us" gehen bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen mit den meisten Chancen ins Rennen. Die schwarzhumorige Serie "Succession" führt mit 27 die Liste der Nominierungen an, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. "The Last of Us" bekam 24 Nominierungen, die Gesellschaftssatire "The White Lotus" 23 und die Fußballserie "Ted Lasso" 21. "Succession", "Ted Lasso" und "The White Lotus" hatten schon im vergangenen Jahr viele der begehrtesten Fernsehpreise der Welt abgeräumt.