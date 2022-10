Nord Stream 1 Zeitung: Explosion hat 50-Meter-Loch in Pipeline gerissen

An einigen Stellen der Leitung sei das Metall stark verformt, an anderen gebe es scharfe Kanten und Risse, schrieb "Expressen" am Dienstag. Die Aufnahmen zeigen auch lange Furchen im Meeresboden. "Nur extreme Kraft kann so dickes Metall auf diese Weise verbiegen", sagte Trond Larsen von der Firma Blueeye Robotics, der die Unterwasser-Kamera für die Zeitung gelenkt hat.

"Wenn es die Leitung ist, die am Meeresboden gelegen hat, dann sieht es aus, als sei sie von der Sprengung angehoben worden", kommentierte der Militäranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen die Aufnahmen am Dienstag im dänischen Fernsehen. Weiter erklärte er: "Das ist nichts, was man mit einem Hobby-Silvester-Böller macht. Das muss eine gewaltige Explosion gewesen sein, sonst kann man es nicht so stark verbiegen, wie es dort unten geschehen ist". Nach früheren Angaben Dänemarks und Schwedens hatten Seismologen in der Nähe der Lecks Erschütterungen mit einer Stärke von 2,3 und 2,1 gemessen, was vermutlich einer Sprengladung von mehreren hundert Kilo entspreche.