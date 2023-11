Nordamerika Rolling Stones kündigen "Hackney Diamonds"-Tour an

Anlässlich der Veröffentlichung von "Hackney Diamonds", das in Großbritannien, Deutschland und zahlreichen anderen Ländern Platz eins der Albumcharts erreichte, hatte Jagger die Pläne bereits im Oktober angedeutet. "Wir hoffen auf Tournee zu gehen", sagte der rastlose Stones-Frontmann im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Und ich hoffe, dass wir einige der neuen Songs spielen werden."

Neben neuen Liedern wie "Angry" oder "Mess It Up" würden aber auch beliebte Klassiker wie "Start Me Up", "Gimme Shelter", "Jumpin’ Jack Flash" und "(I Can't Get No) Satisfaction" bei den Shows im kommenden Jahr nicht fehlen, versprachen die Rolling Stones in einer Mitteilung zur "Hackney Diamonds"-Tour auf ihrer offiziellen Website.