Modernisierung: Ein gutes finanzielles Depot ist in der Kasse hingegen vorhanden, sodass die seit sechs Jahren geplanten Modernisierungsmaßnahmen in Angriff genommen werden könnten, so der Vereinsvorsitzende Klaus Vosberg. Diese Maßnahmen garantierten auch weiterhin den Ganzjahresbetrieb, denn die Arena sei nicht nur für den Winterbetrieb angelegt, betonte er. Eine erste Maßnahme sei bereits vorgenommen worden: „Das Fledermausquartier ist gebaut“, so Vosberg. 90 Prozent der Gewerke für die Modernisierungsmaßnahme seien bereits vergeben, Baubeginn soll der 1. August sein. Bis 30. November ist die Anlage gesperrt, um dann für den Winterbetrieb ab Ende Dezember 2024 wieder starten zu können. Es würden 30 Schießbahnen entstehen, die Flutlichtanlage erweitert und die Beschneiung flexibler gestaltet. Dies werde in Zukunft immer wichtiger, so Vosberg, früher sei man mit Schnee in den Sommer gestartet.