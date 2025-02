Die Schwarzwälderin macht in den kommenden Monaten ihr Abitur und hat sportlich einen steilen Aufstieg hinter sich. In der Kombination zählt Armbruster seit Jahren zur Weltspitze, doch in diesem Winter gelangen erstmals Siege im Weltcup.

Auch in der Öffentlichkeit war die Sportlerin zuletzt präsent, so besuchte sie kurz vor der WM das "Aktuelle Sportstudio". Armbruster hat im Mixed am Freitag und im zweiten Einzel am Sonntag noch Chancen auf eine Medaille.