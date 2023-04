Norditalien Schwester von "Problembär" Bruno tötete Jogger

Caldes - Die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen "Problembären" Bruno hat vor einer Woche den Jogger in der norditalienischen Provinz Trentino getötet. Nach einem DNA-Abgleich stehe nun fest, dass das bereits öfter auffällige Bärenweibchen JJ4 den 26-jährigen Trentiner bei einer Jogging-Tour in den Wäldern der Gegend attackiert und getötet habe, teilte die Staatsanwaltschaft von Trient mit. Zuvor hatte "Bild" berichtet.