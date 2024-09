Todesfälle durch Ertrinken DLRG sieht traurige Entwicklung - Deutlich mehr Badetote

Abkühlung im Wasser - im Sommer sehr willkommen: Das Baden im Meer, in Flüssen und Seen hat Schattenseiten, in diesem Jahr ertrinken viele Menschen. Warum den DLRG-Wasserrettern eines auffällt.