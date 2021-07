Börse in Frankfurt Dax weiter im Minus - China bereitet Sorgen

Der Dax hat am Dienstag seine Abschläge vom Wochenauftakt ausgeweitet. Verluste am Aktienmarkt in China, wo eine zunehmende staatliche Regulierung den Investoren Sorgen bereitet, hinterließen auch hierzulande in den Kursen ihre Spuren.