Verleihung Ende Mai Karlspreis für Ursula von der Leyen - "Das Gesicht Europas"

Beißender Spott von Sahra Wagenknecht

Zu den ersten Gratulanten gehörte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe von der Leyen vom ersten Tag an keinen Zweifel daran gelassen, dass die EU fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehe, hob er hervor. Von der Leyen sei entschlossen, "Europas Gewicht und Stimme in der Welt zu stärken", was angesichts der weltweiten machtpolitischen Verschiebungen wichtiger denn je sei, so Wüst. Kritik kam von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht: "Erhält Frau von der Leyen den Karlspreis für die mutwillige Zerstörung der europäischen Autoindustrie oder die grässliche EU-Bürokratie, die immer mehr Wohlstand erstickt?", höhnte die ehemalige Linken-Politikerin. Da könne man den Preis nächstes Jahr gleich an "Pleite-Minister" Robert Habeck vergeben.