Fußball-Bundesliga: Alonso verlässt Bayer Leverkusen - Wechsel zu Real?

Für den 43-Jährigen war Bayer 04 die erste Station als Profitrainer. Bereits in seiner zweiten Saison bei den Rheinländern bescherte der Spanier dem Club das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.

Als erste Bundesligamannschaft blieb die Werkself 2023/24 eine ganze Spielzeit lang unbesiegt. Zudem zog Bayer ins Finale der Europa League ein, unterlag dort aber Atalanta Bergamo. Alonso avancierte in Leverkusen zum Fanliebling - wurde mit eigenen Straßenschildern und großen Plakaten gefeiert.

Kein Titel zum Abschied

In diesem Jahr konnte Alonso mit Bayer 04 nicht konstant an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen. In der Bundesliga sicherte sich der FC Bayern vorzeitig die Meisterschaft. In der Champions League scheiterte Bayer im Achtelfinale an den Münchnern und im DFB-Pokal blamierte sich Leverkusen im Halbfinale bei Drittligist Arminia Bielefeld und schied aus.