Bergisch Gladbach - In Zusammenhang mit einem Fall von Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach ist auch im Raum Wiesbaden ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 38-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Er war am vergangenen Freitag in Niedernhausen festgenommen worden, wenige Tage nach der Festnahme eines Mannes in Bergisch Gladbach. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der Mann aus Bergisch Gladbach bei Köln steht im Verdacht, in seinen Wohnräumen Kinder missbraucht, die Taten gefilmt und weiterverbreitet zu haben.