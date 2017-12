Nordrhein-Westfalen Wehmut und Emotionen: Köln-Spieler verabschieden Stöger und Schmid

Nachrichten-Ticker

04:53 Vulkan Agung auf Bali beruhigt sich weiter

Denpasar - Auf der indonesischen Ferieninsel Bali hat sich der Vulkan Agung weiter beruhigt. Aus dem mehr als 3000 Meter hohen Berg stieg am Montag nur noch eine dünne Wolke Schwefeldampf auf. Nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde gab es keine Eruptionen mehr. Trotzdem gilt weiterhin die höchste Alarmstufe Rot. Der Druck innerhalb des Vulkans ist nach Angaben von Experten weiterhin so hoch, dass er jederzeit ausbrechen könnte. Trotz aller Warnungen halten sich immer noch viele Anwohner innerhalb der Zehn-Kilometer-Sperrzone auf, die rund um den Vulkan gilt.

04:51 Ermittler suchen nach Brand mit vier Toten nach der Ursache

Saarbrücken - Nach dem Brand in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken versucht die Polizei herauszufinden, wie es zu dem Unglück mit vier Toten kommen konnte. Das Gebäude bleibe mindestens bis zum Mittag gesperrt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Experten wollten in dem Haus weitere Spuren sichern, bevor die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren dürften. Viele verbrachten die Nacht bei Verwandten und Freunden. Die Stadt hatte laut Feuerwehr auch eigene Wohnungen als Unterkünfte bereitgestellt. Nach wie vor ungeklärt war die Identität von zwei der Toten.

04:49 Letzter Ausweg Doppelspitze - CSU entscheidet über Personaltableau

München - CSU-Chef Horst Seehofer hofft, die Streitigkeiten in der Partei mit der sich abzeichnenden Trennung von Vorsitz und Ministerpräsidentenamt schnell beenden zu können. "Ich habe einen Vorschlag gemacht, den ich als Konsensvorschlag bezeichne, in unzähligen Gesprächen, und der ist allgemein gut geheißen worden", sagte der 68-Jährige in München. Nach Teilnehmerangaben hatte er zuvor angeboten, auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2018 zu verzichten und als Regierungschef zurücktreten. Im Dezember will er aber auf dem in Nürnberg erneut für den Parteivorsitz kandidieren.

04:25 Eurogruppe wählt neuen Vorsitzenden

Brüssel - Die Eurogruppe wählt einen neuen Vorsitzenden. Das wichtige europäische Finanzgremium sucht einen Nachfolger für den scheidenden Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem. Um den Posten bewerben sich der portugiesische Finanzminister Mario Centeno, sowie die Ressortchefs Pierre Gramegna aus Luxemburg, Peter Kazimir aus der Slowakei und Dana Reizniece-Ozola aus Lettland. Die Niederländer Dijsselbloem war seit 21. Januar 2013 als Eurogruppen-Chef im Amt, sein Mandat endet Mitte Januar. Zuvor hatte der heutige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker das Amt inne.

04:15 Paketdienst wird erpresst - Polizei rät zur Vorsicht bei Annahme

Potsdam - Nach dem Fund einer Paketbombe in Potsdam rät die Polizei zur Vorsicht bei der Annahme von Paketen mit unbekanntem Absender in der Vorweihnachtszeit. "Wenn Leuten etwas seltsam vorkommt, sollte unbedingt die Polizei gerufen werden", sagte ein Polizeisprecher der dpa. Dies gelte etwa, wenn der Absender nicht eindeutig zugeordnet werden könne oder ganz und gar fehle. Mit dem an eine Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt gesendeten gefährlichen Paket soll laut der Ermittler der Paketdienst DHL erpresst werden. In der Nacht gab es keine neuen Spuren zu dem oder den Tätern.