NordRock Schwaben: Metalklänge und Idylle – das passt gut

Was Besucher sagen

Auch Stefan B. aus Egringen war total begeistert von der Atmosphäre auf dem Festival, der Qualität der Bands und der schönen Landschaft drumherum. „Besser kann man es nicht machen: gute Bands, tolle Location und eine super Organisation.“ Auch Sabine und Beat aus Baden in der Schweiz lobten das Open-Air über alle Maßen. „Super, dass es außer Baden in Blut jetzt noch ein Metalfestival in der Region gibt und das auch noch in einer so malerischen Umgebung. Voll cool, dass die Anwohner das mitmachen.“

Der Organisator des Festivals, Roger Leisinger, ist vollauf zufrieden. „Es war noch besser als erwartet“, erzählt er begeistert. „Mit 500 Besuchern haben wir gar nicht gerechnet. Alles lief gut, die Bands waren klasse und wir hatten viel Spaß, auch hinter der Bühne. Meine Frau und die Kinder haben die Musiker mit allem versorgt, was diese brauchten, und alle haben sich sehr wohl gefühlt.“

Positive Bilanz

Negative Zwischenfälle oder Unfälle habe es keine gegeben, auch keine Beschwerden von Dorfbewohnern. „Alle waren sehr entspannt und hatten meinem Eindruck nach viel Spaß vor der Bühne und auf dem Gelände“, zieht er eine positive Bilanz der ersten Open Air-Ausgabe des Festivals, das im vergangenen Jahr seine Premiere feierte.

Neuauflage ist geplant

Nun muss sich Leisinger bald schon wieder um das Festival im nächsten Jahr kümmern, das auf jeden Fall stattfinden soll. „Ein bisschen Druck entsteht da schon, aber es es ist ja ein positiver“.