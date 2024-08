NordRock Schwaben: Metal-Festival als Erfüllung eines Jugendtraums

Erfüllung eines Jugendtraums

Bei der Organisation des Festivals tauscht sich Leisinger, der selbst kein hauptberuflicher Konzertveranstalter ist, mit den Organisatoren anderer Festivals aus. „Mit den Teams von Baden in Blut oder Raitbach Rockt bin ich im Austausch“, sagt er. Man kenne sich und helfe einander. „Es geht nicht darum, miteinander in Konkurrenz zu stehen.“

Mit dem Festival erfüllt Leisinger sich auch einen Jugendtraum. Der 48-Jährige spielte in den 1990er-Jahren selbst in einer Metalband, die in der Nordschwabener Gemeindehalle auftrat. „Damals dachte ich: Auf dem Bolzplatz sollte einmal ein Open Air-Festival stattfinden“, erinnert er sich.

Das Ziel von Leisinger und seinem Team ist es, „ein cooles Festival auf die Beine zu stellen“, sagt er. „Es gibt gutes Essen von regionalen Anbietern, und es gibt eine Bar mit Single Malt Whisky aus Schottland.“ Man wolle die Veranstaltung einwandfrei und auf professionellem Niveau auf die Beine stellen. Dazu gehört auch das Sicherheitskonzept. „Security, DRK und die Feuerwehr werden vor Ort sein.“ Letztere könne bei den für Samstag erwarteten hochsommerlichen Temperaturen die Besucher mit einer Sprinkleranlage notfalls auch etwas abkühlen.