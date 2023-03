Nordsee-Insel Gemeinde Sylt verbietet Bau neuer Ferienwohnungen

"Sylt hat gewonnen!"

Birte Wieda vom Bürgernetzwerk "Merret reicht's" teilte nach der "denkwürdigen" Gemeindevertretersitzung mit: "Sylt hat gewonnen! All denen, die es in diesem Leben nicht mehr für möglich gehalten haben, dass sich auf Sylt etwas zum Besseren wendet, sei gesagt: Es geht eben doch! Wenn wir uns gegenseitig vertrauen und zusammentun." Das Bürgernetzwerk sei froh und erleichtert, "auch wenn es in Zukunft noch kritisch und gut zu beobachten sein wird", sagte Wieda weiter.