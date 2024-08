Nordseeküste Klimawandel verändert Wattenmeer im Rekordtempo

Dabei seien die Auswirkungen auf die Küste vielseitig: "Der Klimawandel wirkt auf alle Ebenen des Wattenmeeres ein: Temperaturerhöhung und Meeresspiegelanstieg verändern die Morphologie der Küste und die Sedimentdynamik, welche das Wattenmeer seit gut 8000 Jahren prägt", erläuterte Buschbaum weiter.

"Das Wattenmeer in der südöstlichen Nordsee erwärmt sich schneller als viele andere gemäßigte Küstengebiete, wobei die Oberflächentemperatur des Meerwassers in den letzten 60 Jahren um fast 2 Grad gestiegen ist, was fast dem Doppelten des durchschnittlichen globalen Anstiegs der Ozeane entspricht", schreiben die Forscher in ihrem Bericht in der Fachzeitschrift "Marine Biodiversity". Er entstand anlässlich des 100-jährigen Bestehens der AWI-Wattenmeerstation.