Nordwestschweiz TNW zieht Tarife an

Für U-Abo und Billetts muss künftig tiefer in die Taschen gegriffen werden: Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) erhöht zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember seine Tarife um durchschnittlich 4,4 Prozent, wie er am Mittwoch mitteilte. Damit werde auf gestiegene Kosten für Löhne, Unterhalt und Energie reagiert.