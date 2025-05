Nostalgie "Yps" wird 50 Jahre alt - Jubiläumsband geplant

Das "Yps"-Jubiläumsheft richtet sich an Erwachsene, die - so der Verlag - "mit "Yps" groß geworden sind und in Erinnerungen schwelgen wollen". Das Versprechen der Autoren: "Das Magazin unternimmt mit seinen Fans eine nostalgische Zeitreise in vergangene Kindertage und lässt klassische "Yps"-Comics wieder aufleben. Natürlich liegt der Ausgabe ein neues "Yps"-Gimmick und ein weiteres Überraschungsextra bei", heißt es in der Mitteilung.