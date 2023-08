Offenbach - Der Großbrand in einer Recyclingfirma unter anderem für Batterien in Offenbach ist unter Kontrolle gebracht. Das Feuer war am Sonntagabend zunächst auf dem Außengelände an Containern ausgebrochen und hatte auf eine Lagerhalle übergegriffen, sagte ein Sprecher der Stadt Offenbach am frühen Morgen.