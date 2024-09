Notfälle auf der Urlaubsinsel Drohnen sollen Rettungsschwimmer auf Mallorca entlasten

Die Drohnen haben Lautsprecher und Schwimmwesten

Plazas hebt die Vorzüge seiner Drohnen hervor. "Wir können sie bis zu sechs Kilometer weit fliegen lassen. In Absprache mit der Polizei sind wir immer an unterschiedlichen Strandabschnitten", sagt er. Die Drohne verfüge über einen Lautsprecher. "Unser Pilot spricht Spanisch und Englisch. Damit kann er Durchsagen machen. Theoretisch könnten wir auch Aufnahmen in anderen Sprachen abspielen."

An der Maschine seien außerdem zwei Schwimmwesten angebracht, die im Notfall abgeworfen werden können. Bei den Tests an der Küste von Santanyí sei das bisher nicht nötig gewesen. "In Valencia bieten wir unseren Dienst seit 2017 an. Im vergangenen Jahr kam es zu 16 Abwürfen der Rettungswesten in Extremsituationen", erzählt Plazas.

Eine Familie wurde bei den Tests bei hohem Wellengang gerettet

Die gefährlichste Szene bei den Tests auf der Insel gab es mit einer Familie, die sich bei hohem Wellengang zu nah an einen felsigen Abschnitt der Küste gewagt hatte. "Eine hohe Welle hätte sie ins Meer spülen können. Per Lautsprecher sagten wir ihnen, sie sollen Abstand einhalten." Generell sei die Drohne ideal für Bereiche, zu denen die Polizei nur schlecht hinkomme.